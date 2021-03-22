Mesleğinden utan

Karabük Safranbolu’da B.Ü. (21), 19 Mart gecesi iş çıkışında S.A. (47) isimli erkek arkadaşıyla buluştu. Birlikte ortak bir arkadaşlarının evine giden ikili, burada bir süre alkol aldı. Daha sonra saldırgan tavırlar sergileyen S.A., iddiaya göre B.Ü.’ye küfretti. Bunun üzerine S.A. ile B.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., B.Ü.’yü boğazından tutarak sağ gözüne defalarca yumruk attı. Boğuşma sırasında evdeki cam kapıya da çarpan B.Ü.’nün, sağ kolunda ve elinde cam kesikleri oluştu. Evden kendisini dışarı atan B.Ü., hastaneye gitti. Hastaneye gelen polis ekipleriyle polis merkezine giden B.Ü., avukat olduğu öğrenilen S.A.’dan şikâyetçi oldu. S.A. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

‘DEFALARCA YUMRUK ATTI’

Kimliğinin açıklanmamasını isteyen B.Ü., “Bana edilmemesi gereken bir laf etti. Ben de normal olarak, ‘Neden bu şekilde konuştun?’ diye sordum ona. Ondan sonra bir anda boynumdan tutarak koltuğa yasladı. Sonra kafama ve gözüme defalarca yumruk attı. Gözüm morardı ve şişti. Canım çok yandı. Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet, bunu hep görüyoruz. İzlerken hep ben, ‘Artık son bulsun. Artık kadınların canı yanmasın’ diye düşünürken benim başıma geldi. Daha fazla kadının canı yansın istemiyorum” diye konuştu.

Olaydan bir gün sonra sabah S.A.’nın hiçbir şey olmamış gibi kendisine mesaj attığını söyleyen B.Ü., “Mesajda, ‘Pide yaptırıp geleyim mi?’ yazmış. Sen benim gözüme yumruk attın. Sabahlara kadar hastanelerde, karakollarda uğraştım. ‘Pide yaptırayım geleyim mi?’ ne demek” dedi.

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