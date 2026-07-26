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Mesleğe giriş için büyük maraton: MEB Akademi Giriş Sınavı başladı

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#MEB Akademi Sınavı#ÖSYM Sınavları#Öğretmenlik
Mesleğe giriş için büyük maraton: MEB Akademi Giriş Sınavı başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 10:57

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başladı.

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Sınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1031 bina, 17 bin 92 salonda düzenleniyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim bilimleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuat (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Hukuku, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruluyor, 110 dakika cevaplama süresi veriliyor.

391 bin 906 adayın başvurduğu AGS'de emniyet görevlileri dahil 51 bin 978 kişi görev yapıyor.

Mesleğe giriş için büyük maraton: MEB Akademi Giriş Sınavı başladı

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T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Öte yandan, MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

Mesleğe giriş için büyük maraton: MEB Akademi Giriş Sınavı başladı

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VELİLER DE YAKINLARINI YALNIZ BIRAKMADI

AGS oturumuna girecek adayları yalnız bırakmak istemeyen bazı veliler de sabah saatlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde sınava girecek yakınlarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu.

Mesleğe giriş için büyük maraton: MEB Akademi Giriş Sınavı başladı

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#MEB Akademi Sınavı#ÖSYM Sınavları#Öğretmenlik

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