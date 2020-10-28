Mesken nedir ve ne demek?

Meskenler ve meskenlerin bir araya gelerek oluşturdukları köy, kasaba ve diğer kırsal yerleşmelerin coğrafyadaki yeri ve önemi büyük olup coğrafyanın önemli bir konusunu oluşturmaktadır. Meskenlern inşasında, bitki örtüsü, iklim, yüzey şekilleri gibi doğal faktörlerin çok büyük etkileri olduğu gibi bölgedeki ekonomik faaliyetlerin, gelenek ve göreneklerin, medeniyetin de etkileri çok fazladır. Meskenler ve meskenlerin oluşturduğu yerleşmeler tüm bu fiziki ve beşerî koşullar altında ortaya çıkmıştır.