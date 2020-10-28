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Haber Giriş: 28.10.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Mesken nedir ve ne demek?

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Mesken nedir ve ne demek?
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Mesken, en kısa tabiri ile yerleşim alanı ifadesini taşımaktadır. Mesken olarak nitelendirilen yer, en öz hali ile konut ya da ev olarak tanımlanabilir. Meskenler, gecekondu, müstakil, apartman gibi farklı çeşitlere ayrılsa da hepsinin ortak noktası oturum alanını ifade etmesidir. İşte, mesken hakkında küçük tanımlamalar

Meskenler ve meskenlerin bir araya gelerek oluşturdukları köy, kasaba ve diğer kırsal yerleşmelerin coğrafyadaki yeri ve önemi büyük olup coğrafyanın önemli bir konusunu oluşturmaktadır. Meskenlern inşasında, bitki örtüsü, iklim, yüzey şekilleri gibi doğal faktörlerin çok büyük etkileri olduğu gibi bölgedeki ekonomik faaliyetlerin, gelenek ve göreneklerin, medeniyetin de etkileri çok fazladır. Meskenler ve meskenlerin oluşturduğu yerleşmeler tüm bu fiziki ve beşerî koşullar altında ortaya çıkmıştır.

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