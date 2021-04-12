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Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Mesire alanında vurulmuş olarak bulunan işletmeci, hastanede öldü

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Mesire alanında vurulmuş olarak bulunan işletmeci, hastanede öldü

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, otopark işleten Murat Kaya (37), mesire alanında yaralı olarak bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kaya hastanede yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mesire alanında vurulmuş olarak bulunan işletmeci, hastanede öldü
Olay, gece saatlerinde Sugözü Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tabancayla vurularak yaralanan Murat Kaya'yı, ilk müdahale sonrası ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, cenazesi morga konulan Kaya'nın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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