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Mesire alanında dehşet saçtı! Emekli polis, karşılaştığı 3 husumetlisini vurdu

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#Emekli Polis#Husumetliler#Silahlı Saldırı
Mesire alanında dehşet saçtı Emekli polis, karşılaştığı 3 husumetlisini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 21:29

Tokat’ın Zile ilçesinde emekli polis memuru Ekrem Deniz (53), mesire alanında karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurarak yaraladı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Zile İlçesine bağlı Karayun köyü, Küçük Çeltik mesire alanında meydana geldi. İlçede yaşayan Mehmet Erkut Çağıl (39), Muslihittin Uludoğan (36), Tuncay Uzun (47) mesire alanında piknik yaparken, emekli polis memuru Ekrem Deniz ile karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

 Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ekrem Deniz, tabancayla ateş açtı. Mehmet Erkut Çağıl, Muslihittin Uludoğan ve Tuncay Uzun vurularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekrem Deniz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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#Emekli Polis#Husumetliler#Silahlı Saldırı

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