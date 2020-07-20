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Murat GÜRKAN- Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:57,Son Güncelleme:

Mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu; 3 gözaltı

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Mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu; 3 gözaltı
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AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında, Güven Serindere (40), kendisine ait otomobilin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, Serindere'nin cesedinin yanında bulunan cep telefonundan tespit ettiği en son görüştüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu sabah saat 05.30 sıralarında, Yenipazar ilçesi Çamlık Mesire Alanı'ndaki bir otomobilin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin Güven Serindere olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı. Otomobilin de Serindere'ye ait olduğu belirlendi. Akü firması bayiliği yapan, evli ve 2 çocuk babası Serindere'nin cansız bedeni, otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde yapılan araştırmada, cesedin yanında bulunan cep telefonundan Serindere'nin son olarak 3 kişiyle görüştünü tespit edildi. Polis, 3 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

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