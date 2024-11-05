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Mesir macununa AB tescili

Güncelleme Tarihi:

#Mesir Macunu#AB#Avrupa Birliği
Mesir macununa AB tescili
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti aldı.

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Mesir Macunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan 28’inci ürünü oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, “Manisa’mızın şifasıyla ünlü mesir macunu artık sınırları aşıyor” paylaşımı yaptı.

TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK

Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, “Manisa’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bunun tabii ki ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Avrupa Birliği’ne üye bütün ülkelerde, bu tescil yayınlanacak. Dolayısıyla hem Türkiye’nin tanıtımında hem de Manisa’mızın ve mesir macunumuzun tanıtımında önümüzdeki dönemlerde ciddi bir katkı gerçekleşmiş olacak” dedi. m Ersan ERDOĞAN / DHA

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#Mesir Macunu#AB#Avrupa Birliği

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