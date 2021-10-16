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Meşhur Kraliçe Marie Antoinette aşk tapınağı için orman yakmış!

#Marie Antoinette#Kraliçe#Aşk Tapınağı
Meşhur Kraliçe Marie Antoinette aşk tapınağı için orman yakmış

Fransa’nın “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözüyle meşhur kraliçesi Marie Antoinette ölümünden yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Hakkında yazılan yeni bir kitapta, kendisi için yaptırdığı ‘Aşk Tapınağı’ adlı yapının gösterileri için neredeyse bir ormanı yok edecek kadar odun yakmakla suçlanıyor.

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Fransız tarihinin skandallarıyla ünlü kraliçesi Marie Antoinette, 228 yıl önce bugün (16 Ekim 1793) idam edilmişti. Modaya, lükse, gösterişe düşkünlüğü ve savurganlığıyla tarihe geçen Marie Antoinette aradan geçen 228 yıla rağmen hâlâ gündem olmayı sürdürüyor. Antoinette hakkında geçen yıl Fransa’da basılan “Marie Antoinette” adlı kitap geçen ay Kronik Kitap tarafından Türkçe’ye çevrildi. Kitapta devrinin en güçlü ve renkli magazin figürü Antoinette’in hayatına ve savurganlıklarına dair detaylar var.

‘SİYASETTEN UZAK DURSUN DİYE...’

Marie Antoinette, henüz 14 yaşındayken 1769’da Fransız krallığının veliahdıyla nişanlandı. Bir sene sonra da evlendiler. 1774’te Kral 15. Louis aniden ölünce kocası 16. Louis unvanıyla kral oldu. Böylece kendisi de 19 yaşında Fransa kraliçesi olarak taç giydi. Marie Antoinette’in evliliği Avusturya ile Fransa’nın barışını tescillemek için yapılmış siyasi bir evlilikti. Cecile Berly’nin kitapta anlattığına göre Marie saraya geldiği günden itibaren hiç sevilmemişti. Saray ve halk Avusturya’ya olan bütün nefretini onun şahsına yöneltmişti. Hakkında küçültücü ve nefreti körükleyen rivayetler, dedikodular bitmek bilmiyordu. Hatta Berly’nin iddiasına göre Marie Antoinette’in kıyafet ve modaya ilgisini fark eden kocası, onu ‘siyasetten uzak tutmak için’ bu ilgisini körükledi ve sınırsız bir bütçe verdi. Marie Antoinette de bu sınırsız bütçenin hakkını vererek kısa sürede Paris’in ‘moda ikonu’ haline geldi. Fransız modasındaki birçok yeni tarz ve üslubun öncüsü oldu.

‘GECE KARANLIKTA AYDINLATMAK İÇİN’

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Kitaba göre adı şaşaa ve israf ile anılmaya başlayan Antoinette, 1778’de ‘Aşk Tapınağı’ adı verilen bir yer yaptırdı. Binlerce altına mal olan bu ‘tapınak’ görkemli bir törenle açıldı. Tapınağı ziyaret için gelen ağabeyi Avusturya İmparatoru 2. Joseph için de özel bir gösteri yapıldı. Bu gösteri için tapınağın etrafına hendekler kazıldı ve yüzlerce ton odun gece vakti bu hendekler içine atılarak yakıldı. Bu şekilde gece karanlığının ortasında tapınağa yansıyan ‘muazzam ve görkemli bir aydınlık’ oluşturuldu. Bu gösteriler diğer önemli ziyaretçiler için de sık sık tekrarlandı. Antoinette bu gösterilerde kullanacağı ağaçlar için bir ormanı yok etmekle suçlandı. Zaten kötü olan şöhreti daha da karardı.

EVLİLİK TEKLİFLERİNİN GÖZDE MEKÂNI...

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1778 yılında Paris’te inşa edilen Aşk Tapınağı’nın ortasında Bouchardon heykelinin bir kopyası duruyor. Günümüzde evlilik tekliflerinin gözde mekanı olan tapınak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen çiftlerin evlilik yeminlerini yenilemesine de tanıklık ediyor.

GİYOTİNDE CAN VERDİ

Fransız İhtilali’nin ardından kocasıyla birlikte Paris’ten kaçmaya çalışan Antoinette daha sonra hapse atıldı. 4 yıllık hapsin ardından 16 Ekim 1793’te giyotinle başı kesilerek idam edildi. Hakkında kitaplar yazıldı, filmler çekildi. Antoinette 228 yıldır konuşulmaya devam ediyor.

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O SÖZÜ SÖYLEDİ Mİ?

Aleyhindeki en yaygın argümanlardan biri olan “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözünü gerçekten söyleyip söylemediği bilinmiyor. Ancak birçok Fransız tarihçi bunun kendisine karşı oluşan havadan faydalanılarak uydurulduğu kanaatinde.

 

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#Marie Antoinette#Kraliçe#Aşk Tapınağı

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