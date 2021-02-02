'Meselenin bitmesi için sabırlı bir davranış içerisindeyiz'

Bakan Soylu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın HDP'ye verdiği talimatta, "Gerillaya çok yük getiriyorsun diyor, sahaya girin ve gerillanın yükünü alın, eylemlere başlayın, diyor" ifadelerini kullandı.



SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.



REKTÖR SEÇİMİ SONRASI PROTESTOLAR



Bir önceki seçimlerde üniversitemizin rektörünü öğrenciler mi seçiyordu? Hayır. Üniversitemizin öğretim üyeleri seçiyordu. Dün de öğrenciler bu konuda bir yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil.



KABE FOTOĞRAFI TEPKİSİ



Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. Bunlar bloke ediyorlar üniversiteyi. Diyebilirsiniz ki "Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar." Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?



'TÜRKİYE AYAĞA KALKSA BUNA MÜSAADE ETMEM'



Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem. Rektörün odasını basmak, işgal etmek, LGBT'cilerin bunu yapması, polisin aleyhine "Katil polis" diye slogan atılması. Biz neredeyiz? Niçin bunu yapıyorlar? Biz buna müsaade etmeyiz. Türkiye'nin o gücü çok üsttür. Şu anda bu meselenin bitmesi için sabırlı bir davranış içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. CHP milletvekillerinin bunun içinde ne işi var? Siyasi partinin reklam ajansı çocukları kullanıyor. CHP'nin içinde bulunduğu durumu acaba başka bir yere evirebilir miyim diye Boğaziçi'ne dikkati çekip kendi içerisindeki karşı karşıya kaldığı olayı kamuoyunun gündeminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Tamamen marjinal kesimlerin esiri olmuş yerlerde bunu sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu bir operasyon. Başarabilirler mi? Zinhar böyle bir şey olmaz.



'PKK, İSLAM'I ORTADAN KAZIMAK İÇİN İCAT EDİLMİŞTİR'



Bu PKK, FETÖ, DEAŞ niçin var? Bu toprakların en önemli gücü İslamiyet'tir. Oruç tutarsınız tutmazsınız, ama Ramazan gelsin diye beklersiniz. Burası Türkiye toprakları, burası Anadolu. FETÖ'nün Türkiye'nin üzerine salınmasının en önemli nedeni İslam'ı başkalaştırma görevidir. Doğu ve Güneydoğu bizim Müslümanlık açısından en önemli yerimizdir. PKK İslam'ı ortadan kazımak için icat edilmiştir. Bilmiyorum bu yorumları daha önce kimse yaptı mı? Bunların ortaya koyduğu süreçler değerlerimizi tamamen altüst etmeye yöneliktir.



SOSYAL MEDYADA AİLESİNE HAKARET OLAYI



Buna itiraz etmek benim kişisel hakkım. Ben itiraz etmezsem ben evlat olmam, ben itiraz etmezsem ben insan olmam. 3 defa, 5 defa müracaat ettim. Ben yargıya talimat versem, 15 bin küsür hakaret var bana edilen. En kutsallarımıza hakaret ediliyor. Bu tip hakaretlerde, bunu bir daha yapamayacak şekilde yasak konmazsa bu artarak devam edecek. Sizi fikren yenemeyecekse size küfür ediyor. Ben bu olayın bir mağduru olarak bunu ortaya koyuyorum. Ben çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Ben terör örgütünün, kansızın, hırsızın ayağına basıyorum. Elbette düşmanım daha çok olacak. Güvenlik sizin özgürlüğünüzü korumak için var.



''TAYYİP ERDOĞAN SİYASETİ BIRAKTIĞI ANDAN İTİBAREN SİYASET YAPMAM'



Benim için yarın önemli değil, bugün önemli. Niçin? Bugünü aşabilirsek, Türkiye yarınlara gider. Kim götürürse götürsün, zerre kadar umurumda değil. Ama biz bugünü aşmalıyız. Biz bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meseleleri, kendi hikayesini tamamlatmalıyız Türkiye'ye. Bunu da ancak Tayyip Erdoğan'la yaparız. Kolay değil 18 yıldır Türkiye'yi ayakta tutmak birçok saldırılara karşı. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Kendi partisini yönetemeyen, kendi 5 kişilik şirketini yönetemeyenler sallayıp durur. Ama biz bugün Libya'dayız, Suriye'deyiz. Azerbaycan'da yıllardan beri hasretimizi dindirmişiz. Ayasofya bizim çocukluğumuzdan beri gerçekleştirilmeyecek bir hayaldi. Bütün bunların içerisinde bunu sağlayan bir Türkiye var. Ben de bu Türkiye'nin bunu gerçekleştiren kadrosundayım ve bu kadronun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma arkadaşıyım, yol arkadaşıyım. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam