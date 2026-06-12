MeÅŸe ormanlarÄ±nda saatlerce arayÄ±p poÅŸet poÅŸet topluyorlar: 500 liradan satÄ±lÄ±yor! 'YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisiyle bu yÄ±l bol oldu'

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Malatya'nÄ±n AkÃ§adaÄŸ ilÃ§esinde bin 400 rakÄ±mlÄ± ResuluÅŸaÄŸÄ±, Ancar ve AliÃ§eri mahalleleri kÄ±rsalÄ±ndaki meÅŸe ormanlarÄ±nda yetiÅŸen meÅŸe mantarÄ±, hem sofralarÄ± sÃ¼slÃ¼yor hem de vatandaÅŸlara gelir kapÄ±sÄ± oluyor.Â

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SabahÄ±n erken saatlerinde ellerine aldÄ±klarÄ± sopalarla meÅŸe aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n arasÄ±nda mantar arayan vatandaÅŸlar, saatler sÃ¼ren arayÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan topladÄ±klarÄ± mantarlarÄ± kimi zaman evlerinde tÃ¼ketirken, kimi zaman da marketlere satarak kazanÃ§ elde ediyor. BÃ¶lgede toplanan meÅŸe mantarÄ±nÄ±n kilosu ise kalitesine gÃ¶re 500 ile bin TL arasÄ±nda alÄ±cÄ± buluyor.

ResuluÅŸaÄŸÄ± Mahallesi sakinlerinden EyÃ¼p ToydaÅŸ, mantar sezonunun verimli geÃ§tiÄŸini belirterek, "MeÅŸe mantarlarÄ±nÄ± toplayÄ±p marketlere satÄ±yoruz. Fiyatlar 500 ile 700 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Bazen iki-Ã¼Ã§ gÃ¼nde 30-40 kiloya kadar mantar topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oluyor. BÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi bu iÅŸle uÄŸraÅŸÄ±yor. TopladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mantarlarÄ±n zehirli olduÄŸuna hiÃ§ rastlamadÄ±k. Hem tÃ¼ketiyoruz hem de satarak gelir elde ediyoruz" dedi

AliÃ§eri Mahallesi'nde yaÅŸayan Ã–mer Osman Maskar ise bu yÄ±l yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisiyle mantar rekoltesinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu yÄ±l yaÄŸÄ±ÅŸlar bol olduÄŸu iÃ§in mantar da bol Ã§Ä±ktÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n bir kÄ±smÄ± topladÄ±ÄŸÄ± mantarlarÄ± 500-600 liraya satÄ±yor, bazÄ±larÄ± ise kilosuna bin liraya kadar alÄ±cÄ± bulabiliyor. Biz ise daha Ã§ok eÅŸe dosta hediye ediyoruz" diye konuÅŸtu.