Mescid-i Aksa'ya tehditlerin karşısındayız

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmeyle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı: “Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail’in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.”

FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ



“İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Abbas’a ifade ettim” ettim diyen Erdoğan mesajını şöyle sürdürdü: “Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim.” Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres’le de Kudüs ve Ukrayna’yla ilgili görüştü.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı’nı da kutlayarak, “Hıristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyorum” mesajını paylaştı.