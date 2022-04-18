Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mescid-i Aksa'ya tehditlerin karşısındayız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Mescid-İ Aksa
Mescid-i Aksaya tehditlerin karşısındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. “Filistin’in yanındayız” mesajı veren Erdoğan görüşmesinde, İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini kınadıklarını belirtti.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmeyle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı: “Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail’in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.”

FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ

“İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Abbas’a ifade ettim” ettim diyen Erdoğan mesajını şöyle sürdürdü: “Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim.” Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres’le de Kudüs ve Ukrayna’yla ilgili görüştü.

Haberin Devamı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı’nı da kutlayarak, “Hıristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyorum” mesajını paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Mescid-İ Aksa

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme