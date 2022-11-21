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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Mesanesinden çıkanlar şaşırttı

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#ÇANAKKALE#Hastane#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 14:31

Çanakkale'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Hayrettin Gültekin'in (30) mesanesinden, toplam ağırlığı 550 gram olan 20 taş, operasyonla çıkartıldı.

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Hayrettin Gültekin, idrar yanması ve karın ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucunda Gültekin'in mesanesinde en küçüğü 3-5 santimetre ebatlarında, 20 taş tespit edildi. Operasyonla çıkarılan taşlar sonrası Gültekin, sağlığına kavuştu.

'BU ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM'

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Hayrettin Bey'i hemen ameliyata aldık. Kendisi daha önce de bir bağırsak ameliyatı geçirdiği için karın bölgesi yapışıktı. Bizler de 2 santimlik bir kesiden buradaki 20 taşı çıkardık. Hastamız ameliyatının 3'üncü gününde. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz. Bugüne kadar burada çıkarttığımız en büyük taşlar, bunlardı. Tarttığımızda 550 gram geldiğini gördük.

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti Mesanesinden çıkanlar şaşırttı

Çapı ise 9 santim ebadındaydı. Dünya literatürüne baktığımızda, bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Bu ender görülen bir durum. Hayrettin Bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti Mesanesinden çıkanlar şaşırttı

Hayrettin Gültekin ise "Hastaneye geldiğimde büyük sıkıntılarım vardı. Ameliyattan sonra çıkartılan taşları görünce çok şaşırdım. Böyle bir durum beklemiyordum" diye konuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti Mesanesinden çıkanlar şaşırttı

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#ÇANAKKALE#Hastane#Sağlık

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