Meşâl zehirli suikasttan panzehirle kurtulmuştu

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30 Temmuz 1997’de Kudüs’teki bir bombalı saldırıda 16 İsrailli öldü. Başbakan Netanyahu idaresindeki İsrail yönetimi bu saldırıdan HAMAS’ı sorumlu tuttu. Misilleme olarak üst düzey bir HAMAS yöneticisini öldürmeye karar verdiler. Hedeflerinde birkaç kişi vardı. İlk akıllarına gelen HAMAS’ın halen önde gelen isimlerinden biri olan Ebu Musa Merzuk oldu. Fakat Merzuk, ABD pasaportu taşıyordu, ondan vazgeçtiler. HAMAS’ın o dönemki Siyasi Büro Şefi Halid Meşâl de önemli bir hedefti. HAMAS kurucusu Şeyh Ahmet Yasin’in en yakınındakilerden biriydi. Bu kez ona odaklandılar. Meşâl, Ürdün’ün başkenti Amman’da ikamet ediyor, oradaki ofisinden faaliyetlerini yürütüyordu. MOSSAD için ‘kolay bir hedef’ olarak görülüyordu. Netenyahu suikast için emri verdi.

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KANADALI TURİSTLER

Kanada pasaportu taşıyan altı ajan Hollanda ve Paris’i de rotalarına katarak Amman’a geldi. Kanadalı turist görünümüyle farklı gruplara ayrıldılar. Meşâl’i öldürmek için silahlı saldırı yerine özel bir zehir seçilmişti. Zehir Meşâl’e bulaştırılacak ve Meşâl 48 saat içinde ölecekti. Geride hiçbir iz kalmayacak, otopside Meşâl’in zehirlendiği de anlaşılmayacaktı. Suikast için keşifler ve tecrübeler yapıldı. Plana göre Meşâl arabasından inip ofisine doğru yürürken, karşıdan gelen bir ajan elindeki asidi artırılmış teneke kola kutusunu açarak Meşâl’in dikkatini dağıtacak, bunu bekleyen diğer ajan da zehri Meşâl’e püskürtecekti.

ACELEYLE PÜSKÜRTTÜ

25 Eylül’de suikastçılar Meşâl’in Amman’daki ofisinin etrafına yerleşti. Daha önceki keşiflerinde Meşâl’in geliş - gidiş rutinini ve diğer detayları tespit etmişlerdi. Bekledikleri gibi Meşal arabasıyla geldi ve arabadan inip ofisine yürüdü. Ama işler bekledikleri gibi gitmedi. Meşâl yürürken arabadaki çocuklardan biri seslendi ve Meşâl ona döndü. Bu sırada suikastçı iyice çalkaladığı kolayı açmak isterken halka koptu ve elinde kaldı. Kapağı açamadı. Diğer ajan da tedirgin oldu ve aceleyle zehri püskürtmeye çalıştı. Zehri tam hedefine ulaştıramadı. Meşâl’in sadece kulağına çok az zehir bulaşmıştı. Ne olduğunu anlamadan ajanlarla boğuşmaya başladı.

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KRAL HÜSEYİN’DEN AZAR

Polisler geldi ve olay kısa sürede anlaşıldı. Meşâl de zehrin etkisiyle yere yığılmıştı. Ürdün Kralı Hüseyin hemen Netanyahu’yu aradı. Ağır sözlerle Meşâl’i kurtaracak panzehri istedi. Bu panzehir hemen Amman’a ulaştırıldı ve Meşâl kurtuldu. Netanyahu tutuklanan ajanlarını kurtarabilmek için de 20’den fazla Ürdünlü tutukluyu bırakmak zorunda kaldı.