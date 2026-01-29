Mesajlaştığı kızın eski sevgilisi önce dövdü sonra bıçakladı! 15 yaşındaki çocuklar dehşet saçtı: 'Bıçağı yedi, daha konuşamaz'

Haberin Devamı

Olay, 23 Ocak’ta Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı’nda meydana geldi. E.Ö., önceki okulundan kız arkadaşı A.İ. ile sanal medya hesabı üzerinden sohbet etti. Bir süre sonra A.İ., eski sevgilisi U.Y.’ye E.Ö. ile mesajlaştığını anlattı.

Bunun üzerine U.Y., sanal medya hesabından E.Ö.’ye mesaj atarak eski sevgilisiyle bir daha yazışmamasını söyledi. Daha sonra E.Ö., halı sahadan çıkıp arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü sırada parkta U.Y. ve arkadaşlarıyla karşılaştı. U.Y., E.Ö.'den özür dilemesini isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., U.Y.’nin arkadaşları A.Ö., Y.B. ve S.K.K. tarafından darbedildi. Ardından S.K.K., eline aldığı bıçakla E.Ö.’yü göğsünden ve bacaklarından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. E.Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 3 gün tedavi gören E.Ö. taburcu edildi.

BIÇAKLAYAN KAYIP, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı incelemede, U.Y. ile arkadaşları A.Ö. ve Y.B.'yi gözaltına aldı. E.Ö.'yü bıçaklayan S.K.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan U.Y. ve Y.B. tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. E.Ö.'nün ailesi, saldırganın yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

"BIÇAKLANDIM, DALGA GEÇTİLER"

Yaşadıklarını anlatan E. Ö., "Eski kız arkadaşına yazdığım için ‘Özür dile' dediler. Bende özür dilemedim ama bıçağı görünce dördünden de özür diledim. Sonrasında bana saldırdılar ve bıçakla önce göğsümden ardından da sağ ve sol bacağımdan bıçaklandım. Beni bıçakladıktan sonra arkamdan ‘Bıçağı yedi, daha konuşamaz' diyerek dalga geçmişler. Kızla mesajlaştım ancak öncesinde ‘Konuştuğun var mı, sorun olmasın' diye sordum. Kızda sorun olmayacağını söyledi ancak gidip bunu eski sevgilisine anlatmış. Beni buldular bıçakladılar. Olaydan önceki gece zaten U.Y. bana mesaj atmıştı. 3 kişi gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış ancak asıl bıçağı kullanan halen firar" diye konuştu.

"AKRAN ZORBALIĞI SON BULSUN"

E.Ö.'nün annesi Pelin Ö.ise evladını bıçaklayan çocuğun ailesinin kendisine ulaştığını ve davadan vazgeçmesini istediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz akran zorbalığına karşı oğlumuzu sürekli uyarıyorduk, geç saatte dışarı çıkmasına izin vermiyordum. Şikayetimizden dönmeyeceğiz. Daha fazla çocuğun öldürülmemesini, yaralanmamasını istiyoruz. Biran önce bu çocuğun bulunup tutuklanmasını istiyorum. Ailesi benimle irtibata geçip şikayetimizi geri çektirmek istiyor. Hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmedim. 4 kişi insafsızca çocuğuma saldırdı. Çete olarak oğluma saldırmışlar. Bu akran zorbalığının biran önce önüne geçilsin."