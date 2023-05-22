Mesajlaşmaları deşifre oldu... Ahlaksızlar!

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İddiaya göre, Sezgin A. vermiş olduğu sosyal medya yöneticiliği iş ilanına başvuran genç kızların adına sahte sosyal medya hesapları açtırdı. Sezgin A.’nın oluşturduğu ekip tarafından kullanılan hesaplar üzerinden yüzlerce kişiye mesaj gönderildi. Bu mesajlara karşılık verenler şebekenin tuzağına düştü. Gelen cinsel taciz, tehdit ve hakaret mesajlarını dosya haline getiren Sezgin A. bunları Ankara Barosu’na kayıtlı birçok avukata sattı. Bu konuşmalarla savcılığa suç duyurusunda bulunan avukatlar, uzlaştırma aşamasında taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişilerden masraflar ve dosyayı kapatmak için ücret talep etti.



313 DOSYADA ŞİKÂYETÇİ



Çalışmış olduğu 2 aylık dönemde sistemi anladığından işten ayrılan, 313 dosyada şikâyetçi olarak yer alan Rabia Ç. (18) şikâyetlerini geri çekti. Ancak bu sefer de vekâlet verdiği avukatlardan Arzuman A., hakkında icra takibi başlattı. Rabia Ç., Ankara Barosu’na kayıtlı 10 avukat toplam 14 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ailesine destek olmak amacıyla çalışmak istediğini ancak dolandırıldığını anlatan Rabia Ç., şöyle konuştu:

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“Sosyal medya yöneticiliği diye adlandırılan bir iş ilanına başvurdum. Bana ünlü insanların sosyal medya hesaplarını yöneteceğimi söylediler ve avukatlarına vekâlet vermemizi istediler. Daha sonra kendi adıma sosyal medya platformlarında hesap açmamı istediler. Hesabı açtım ancak bu hesabı başka biri kullanıyordu. Benim hesabım üzerinden tanımadığım erkeklerle tahrik edici konuşmalar yaparak, beni taciz etmelerini sağladılar. Bu konuşmaların da ekran görüntülerini alarak dosyaları avukatlara sattılar. ‘Taciz’ suçlamasıyla karşı karşıya kalan, sicilime işlenmesin diyen birçok kişiyle uzlaşmaya gittiler. Böylelikle bu insanlardan para talep ettiler, vekâlet ve dosya ücretlerini de karşı taraftan alıyorlar. Sezgin A. ile iletişime geçtiğimde avukatların adıma icra dosyası açması ile tehdit edildim. Ama adıma açılmış bütün dosyalardan vazgeçmek istediğime dair dilekçeyi gerekli yerlere verdim. Şu an bile benim bu dosyalarımla ilgili işlemler devam ediyor. Ben sürekli karakola, adliyeye gitmek zorunda kalıyorum. Beni taciz ettiği iddiasıyla yargılanan birçok kişinin ceza aldığını biliyorum. Ben aileme destek vermek isterken onlara daha çok masraf açtım. Bu kişilerin ceza almasını istiyorum. Avukat kimliği altında böyle işlerin yapılmasını kabullenemiyorum.”



İDDİALARI REDDETTİ



Sezgin A. ise iddiaları reddederek söz konusu konuşmaları hesap sahiplerinin kendilerinin yaptığını söyledi. Ayrıca mağdur kızların kendisinden yardım istemeleri üzerine tanıdığı avukatlarla tanıştırdığı iddiasında bulundu.



ESKİ ÇALIŞAN İTİRAFÇI OLDU

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Sahte hesapları yöneten kişilerden Basri U. dosyada itirafçı oldu. Kendisinin de kandırıldığını anlatan Basri U. iş görüşmesinde sosyal medya yöneticiliği yapacağının söylendiğini belirterek, “Bizlere bu iş için özel olarak seçildiğimizi ve sadece vatansever, milliyetçi duygulara sahip kişilerle çalıştıklarını söylediler. Türkiye’deki potansiyel tecavüzcü, tacizci, katil olabilecek insanları bulmamız gerektiğini söylediler. Bizim memur kategorisinde olacağımızı, vatan, millet aşkıyla bu işi yapmamız gerektiğini söylediler. Ben de milliyetçi bir karaktere sahip olduğum için bu işi seve seve kabul ettim. Ankara Barosu’na kayıtlı tüm avukatları tek tek arayıp ‘Bizim böyle böyle dosyalarımız var.

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Bu dosyaları satın almak ister misiniz?’ diye soruyorlar. Neticede bunlar yüz kızartıcı suçlar olduğundan kimse siciline işlenmesini istemiyor. Buradaki amaç da mahkeme yolu olmadan uzlaşmaya gitmek. Uzlaşmada da avukatlar ‘15, 20 bin TL verin bu dosyaları kapatalım’ diyorlar. Sadece bize bağlı ekip 1 ayda yaklaşık 10 bin, 20 bin insanı bu tuzağa düşürebiliyor. Bunlardan elde edilen 15, 20 bin TL parayı düşünürsek korkutucu rakamlar elde ediliyor ki bizim ekip dışında farklı farklı ekipler de var. Çıkarttığınız dosya başına elden aldığınız bir prim var. Örneğin günlük 7-10 dava arasında 100 TL, 15 davaya 150 TL prim veriyorlardı. Benimle birlikte çalışanların bir ayda 500 bin, 700 bin TL kazandığını gördüm” ifadelerini kullandı.