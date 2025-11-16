"Mesajları yeni nesillere umut olmaya devam etsin"

Haberin Devamı

İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle de bir araya gelen Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Aile kurumunu korumak ve yaşatmak için yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Aileyi güçlendirmeye yönelik gayretlerinde başarılar diliyorum.”