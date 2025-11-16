×
HABERLERGündem Haberleri

"Mesajları yeni nesillere umut olmaya devam etsin"

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Malcolm X
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in Mirasını Yaşatmak Sergisi Açılış Programı’na ilişkin NSosyal hesabından paylaşımında, “Hakikat arayışına gönül veren herkesin Yankılar Sergisi’ni ziyaret ederek bu anlamlı yolculuğa katılmasını diliyorum. Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in güçlü mesajları, yeni nesillere umut olmaya devam etsin” ifadelerini kullandı.

İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle de bir araya gelen Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Aile kurumunu korumak ve yaşatmak için yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Aileyi güçlendirmeye yönelik gayretlerinde başarılar diliyorum.” 

 

