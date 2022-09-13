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Mesaj atÄ±p çaÄŸÄ±rdÄ±lar! Taciz ÅŸüphelisine feci dayak

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Esenyurt#Taciz
Mesaj atÄ±p Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar Taciz ÅŸÃ¼phelisine feci dayak
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 10:24

Ä°stanbul Esenyurt'ta bir kadÄ±na mesaj atarak taciz ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi, kadÄ±nÄ±n eÅŸi ve akrabalarÄ± tarafÄ±ndan kadÄ±nÄ±n telefonundan mesaj yazÄ±larak buluÅŸmaya davet edildi. BuluÅŸma yerine gelen kiÅŸi, kadÄ±nÄ±n kocasÄ± ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan darbedildi. Darp anÄ± ise, gruptaki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Olay, 19 MayÄ±s BulvarÄ±'nda meydana geldi. EÅŸinin baÅŸka bir adam tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini duyan koca, durumu akrabalarÄ±na anlattÄ±. KadÄ±nÄ±n eÅŸi mesaj atan kiÅŸiye kadÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan mesaj atarak bir kafede buluÅŸma teklif etti.

Mesaj atÄ±p Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar Taciz ÅŸÃ¼phelisine feci dayak
BuluÅŸma yerine erken gelen kadÄ±nÄ±n kocasÄ± ve akrabalarÄ±, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra kafenin Ã¶nÃ¼nÃ¼ gelen kiÅŸiyi yakalayarak, darbetmeye baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 kiÅŸilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼kleri kiÅŸiyi feci ÅŸekilde dÃ¶vdÃ¼.

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Mesaj atÄ±p Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar Taciz ÅŸÃ¼phelisine feci dayak

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"NAMUS MESELESÄ°, KÄ°MSE KARIÅžMASIN"

Bir kiÅŸi ise o anlarÄ± cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karÄ±ÅŸmasÄ±n" dedi.

Ã‡evredekiler olan biteni korku dolu gÃ¶zlerle izlerken, feci ÅŸekilde dÃ¶vÃ¼len kiÅŸi daha sonra kadÄ±nÄ±n akrabalarÄ± tarafÄ±ndan bÄ±rakÄ±ldÄ± ve olay yerinden hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla uzaklaÅŸtÄ±.Â 

Mesaj atÄ±p Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar Taciz ÅŸÃ¼phelisine feci dayak

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#Ä°stanbul#Esenyurt#Taciz

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