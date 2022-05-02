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Mesai arkadaşına şiddet uyguladı! Çevredekiler tarafından dövüldü

#Antalya#Şiddet#Polis

ANTALYA'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya (40) sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin, olayı görenler tarafından dövüldü.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Mesai arkadaşına şiddet uyguladı Çevredekiler tarafından dövüldü

Tartışmanın büyümesi sonrasında Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı.

Mesai arkadaşına şiddet uyguladı Çevredekiler tarafından dövüldü

Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti. Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Şahin, yerde de tekmelendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Mesai arkadaşına şiddet uyguladı Çevredekiler tarafından dövüldü

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#Antalya#Şiddet#Polis

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