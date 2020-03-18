Mesafeyi koruduk

Aralık ayı sonunda Çin’in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını üzerine Türkiye’de alınan olağanüstü önlemler işe yaradı. İçişleri Bakanlığı’nca 81 ile gönderilen “koronavirüs tedbirleri” genelgesinde AVM ve lokantalar dışında tüm işletmelerin kapatılması kararı bildirildi. Genelgede gelen yasaklara uyan Türkiye, evlere kapanarak koronavirüs tehlikesine karşı büyük bir özveri gösterdi.



Normal bir iş gününde aşırı kalabalık olan semtlerde sokaklar bomboştu. Marketler, eczaneler ve fırınlar dışında hiçbir işletme kapılarını açmadı. Pek çok şirket evden çalışma sistemine geçse de İstanbullular koronavirüs tehlikesini anladı ve bunun bir tatil olmadığını fark edip evlere kapandı.



İstanbul’un en kalabalık noktalarından olan yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim, Galata Kulesi etrafı ve tarihi yarımadada sessizlik hâkimdi. Beşiktaş’taki içkili eğlence mekanları, kafeler kapılarına kilit vurdu. Tarihi yarımada daha önce görülmemiş bir tenhalık içerisindeydi. Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı’da esnaf dükkânlarını açmadı.



Normalde hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin binlerce insanın alışveriş ve ulaşım aktarması güzergâhı olan Üsküdar’da dükkanını açan bazı esnaf, “Kimse evden çıkmıyor. Gelen alışveriş yapıp evine geri dönüyor. Bu durum bizi ekonomik anlamda endişelendiriyor tabii ama en önemlisi sağlık. Allah’ın izniyle koronadan yakın zamanda kurtulacağız eski günlere döneceğiz” dedi.



İstanbul’un önemli alışveriş merkezlerinden Nişantaşı, Bağdat Caddesi ve Kadıköy’de de durum benzerdi. Bağdat Caddesi’ndeki esnaflar, “Satışlar yüzde 85-90 oranında azaldı. Hepimiz maske takıyoruz, sokakta gördüğümüz tek tük insan da maskeli” diye konuştu.

Toplu taşıma araçlarında da insan sayısı büyük oranda azaldı. Vapurlarda, metrolarda, Marmaray ve metrobüste çok az sayıda kişi vardı.