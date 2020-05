Mesafeli güzellik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kuaförler, berberler ve güzellik salonları için işletme rehberi hazırladı.

ÖNCE ATEŞ ÖLÇÜMÜ: Rehbere göre girişlerde çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek. Çalışanlar ve müşteriler alkol bazlı el antiseptiği kullanacak. Kullanılan her malzeme ve tüm yüzeyler yüzde 70’lik alkolle dezenfekte edilecek. Çalışanlara tek kullanımlık maske ve koruyucu siperlik verilecek. Yakın temas gerektiren her işlemden sonra yüz siperliği yüzde 70’lik alkolle dezenfekte edilecek.

TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK-HAVLU: Çalışanların iş elbiseleri ve önlükleri her gün yıkanacak. Tek kullanımlık önlük, havlu kullanımı tavsiye edilecek. Makas, fırça gibi ekipmanlar her müşteriden sonra dezenfekte edilecek. Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletler tek kullanımlık olacak. Bu sağlanamıyorsa her müşteriden sonra aletlerin temizlik ve sterilizasyonu yapılacak. Çalışanlar yemeklerini yerken tek kullanımlık çatal-kaşık kullanacak. Yemek yeme veya çay-kahve içilen alanlarda sosyal mesafeyi sağlanamayacak sayıda kişinin olması engellenecek.

MÜŞTERİLERE RANDEVU: İşyerinde birikmeleri önlemek için müşterilere randevu verilerek çalışılacak. Aralarda en az birer koltuk boşluk bırakılacak. Müşterilere yiyecek-içecek ikramı yapılmayacak.

Ödeme işlemlerinde mümkünse nakit para kullanılmayacak. Temassız kredi kartına yönlendirme yapılacak. Para tutulursa eller iyice yıkanacak. Telefon, bilgisayar, kredi kartı makinesi yüzde 70’lik alkolle dezenfekte edilecek.