Mesafeler ölçüldü, mönüler kaldırıldı

Pandemi nedeniyle kapandığımız evlerimizden 1 Haziran itibariyle kontrollü adımlarla çıkmaya başlıyoruz. Restoranlar ve kafeler de çok sayıda işletme gibi yarın kapılarını açıyor. Ancak hem işletmeleri hem de müşterileri yeni dönemde sıkı kurallar bekliyor. Bu nedenle işletmelerde hummalı bir çalışma vardı. Restoranlarını dezenfekte eden işletmeciler, maske ve eldivenlerle servis edecekleri yemekleri hazırlamaya başladı. Mekânlarda masa sayıları azaltıldı, 1.5 metre aralıklarla yeniden yerleştirildi. Yeşilköy Develi Restoran

MÜŞTERİLERİ BAHÇEDE AĞIRLAYACAKLAR

Yeşilköy’deki Develi Restoran’da çalışanlar açılış öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Restoran yönetimi hijyen gereği kapalı salonlarında müşteri kabul etmeyecek. Müşteriler restoranın bahçe kısmında ağırlanacak. Restoran müdürü Murat Ünel, “Açılış için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bahçemizde misafirlerimizi ağırlayacağız. Masaların arasına çiçeklik koyacağız. Böylece masalar arası temas kesilecek. Bunun yanında misafirler içeri girerken ateşlerini ölçeceğiz. Kapasitemizin yarı oranında misafir kabul edeceğiz. Restoran içinde yoğunluk olmamasına dikkat edeceğiz. Çatal, bıçak ve tabaklar da tek kullanımlık olacak” dedi.

Etiler Nusret

DİJİTAL MÖNÜDEN SEÇİM YAPILACAK

Etiler’in ünlü restoranı Nusret’te de hazırlıklar hızla devam ediyor. Restoranın kasap kısmında etler hazırlanıyor, personel ise temizlik çalışmalarını yürütüyor. Restoran müdürü Erhan Gündön, “Ateş ölçerle misafirlerimizi kabul edeceğiz. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Biz mönüleri kaldırdık. Misafirlerimiz uygulama üzerinden dijital olarak yemeklerinin siparişini verecek. Böylece mönülere dokunulmamış olacak. Bunun yanında tek kullanımlık çatal, bıçak ve tabaklarımız var. Kullanılan ürün hemen atılacak. Restoranda yüzde 60 kapasite ile çalışacağız. Masalarımızın arasını açacağız. Müşteriler arası temas olmayacak. Çalışanlarımız ise maskeli olacak” dedi.



Florya Ciğerhane

KEBAPLAR MASKE VE ELDİVENLE HAZIRLANDI

Florya’da Ciğerhane isimli restoranı işleten Hamza Yıldırım ise şişlerini hazırlayamaya başladı. Diğer taraftan da çalışanlar restoranı dezenfekte etti. Hijyen kurallarına dikkat edileceğini belirten Yıldırım “Restoranımız 4 katlı. Bu nedenle sosyal mesafe konusunda rahatız. Müşterilerimizi birbirlerinden uzak tutacağız. Ateş ölçer cihazlarımız var. Müşterileri kapıda karşılayacağız. Ateş ölçümünün ardından masalarına geçebilecekler. Çalışanlarımız eldiven ve maskeyle servis yapacak. Kebaplarımızı maske ve eldiven ile hazırlıyoruz. Her detaya dikkat edeceğiz” dedi.