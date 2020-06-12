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Haber Giriş: 12.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mesafe denetimi

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Mesafe denetimi
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı.

Jandarma ve polisin katılımıyla 49 bin 400 personelden oluşturulan 11 bin 771 karma ekip ve 222 dedektör köpekle yapılan uygulamada lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları ile kamuya açık yerlerde maske ve mesafe kuralları ile hijyen ve çalışma saati gibi tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

80 İŞYERİNE CEZA

Uygulamada 371 bin 383 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, aranan 935 kişi yakalandı, 51 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca 63 bin 139 işyeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 3, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 17 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 13, diğer suçlardan 47 olmak üzere toplam 80 işyeri işletmecisine ve sahibine idari işlem uygulandı. 

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