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Tarihi kayıtlara göre Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi’nin yerinde Doğu Roma (Bizans) döneminde küçük bir kilise vardı. Fetihten sonra burası önce camiye, sonra tekkeye çevrildi. Bu tekke, 1670’te dönemin Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yıktırıldı ve yerine ‘fevkani’ tarzda yeni bir cami inşa edildi. Bu caminin giderlerini karşılasın diye de altına dükkân ve depolar yapılmıştı. Bu depolara ‘yağ’ koyulduğu için de cami zamanla ‘Yağ Kapanı Camisi’ diye de anıldı.

D’ARONCO İMZASI

Cami 1894 yılındaki depremde yıkıldı. Yeri bir süre harabe olarak kaldı. Ardından 1903’te saray mimarı İtalyan D’Aronco tarafından yeni bir cami inşa edildi. Yine ‘fevkani’ tarzdaki bu cami minaresi, şerefesi ve genel mimarisi itibariyle benzersizdi. Hereke’de dokunmuş muhteşem bir halısı vardı. Avizeleri Venedik’in camlarıyla meşhur Murano adalarından gelmişti. Minberi ve mihrabı da kendine hastı. Bir süre sonra da Karaköy Meydanı’nın alameti farikası oldu. Eminönü tarafından gelip Galata Köprüsü’nden Karaköy’e geçenleri ilk o karşılıyordu. Caminin mimar D’Aronco’nun da kariyerinde ayrı bir yeri vardı. En küçük eserlerinden biriydi.

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ORİJİNAL PARÇALAR DENİZDE

Bu cami, 1957 yılında İstanbul’da başlayan ‘İmar Hareketi’ sürecinin hedefi oldu. Cami yerinden parça parça sökülüp Kınalıada’da tekrar kurulacaktı. Ama öyle olmadı. İddialara göre kimi parçaları başka camilere götürülürken kimi parçalar da Kınalıada’ya götürülmek için yüklendiği gemilerden aktarıldığı mavnalardan denize düşüp kayboldu. Ne minberinden ne mihrabından ne de o göz alıcı avizesinden eser kaldı.

70 YIL SONRA YENİDEN

Yeri bir süre uzun süre boş kaldı. Nihayet 2010 senesinde ‘restitüsyon’ ve ‘rekonstrüksiyon’ kararı alındı. Projeler hazırlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde caminin inşaatına başladı. Şimdi eski mimarisi ve estetiğine en yakın şekilde aynı yerinde yeniden yükseliyor.

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İKİNCİ VİYANA KUŞATMASIYLA ANILDI

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, İstanbul’da ve Anadolu’da birçok eser yaptırdı. Şöhretinin zirvesindeki paşa 1683 yılındaki 2. Viyana Kuşatması’nda mağlup olunca idam edildi.