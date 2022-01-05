Meryem'in ölümüne neden olan otobüs şoförü: Yapabileceğim bir şey yoktu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Takas iptal oldu, Visca 2.5 yıllığına...Takas iptal oldu, Visca 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladıCumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Savunma sanayii için tarihi gün Açılışı Erdoğan yapacak...Savunma sanayii için tarihi gün! Açılışı Erdoğan yapacak...#Milli Muharip Uçak
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Ambulans uçakla mecburen İstanbulda Tarihi final öncesi bu da olduAmbulans uçakla mecburen İstanbul'da! Tarihi final öncesi bu da oldu#Beşiktaş
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
HABERLERGündem Haberleri

Meryem'in ölümüne neden olan otobüs şoförü: Yapabileceğim bir şey yoktu

#Trafik#Kaza#Motosiklet
Meryemin ölümüne neden olan otobüs şoförü: Yapabileceğim bir şey yoktu

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli Meryem Küçükünal (23), Fethiye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Sedat Göktaş (53) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Göktaş, savcılıktaki ifadesinde, "Başından kan geliyordu, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Her şey anlık gelişti. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm" dedi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Ataköy mevkisinde meydana geldi. Ortaca'dan Marmaris'e giden Sedat Göktaş'ın (53) kullandığı 48 S 5122 plakalı otobüs, aynı şeritte olan Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Küçükünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Meryem Küçükünal'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Küçükünal'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen Meryem Küçükünal, Fethiye'de dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şoför Sedat Göktaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

'KÖR NOKTAMA GİRDİĞİ İÇİN MOTOSİKLETİ GÖREMEDİM'

Savcılıktaki ifadesinde 25 yıldır şoförlük yaptığını belirten Sedat Göktaş, "Ortaca'dan Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na askeri personel götürüyorum. Saat 07.00 sıralarında yolcuları alarak Marmaris istikametine doğru çıkış yaptım. Ataköy mevkisine yaklaştığımız zaman önümde plakasını hatırlamadığım bir firmaya ait otobüs, akaryakıt istasyonuna girmek için sinyalini verdi. Ben de sol sinyalimi vererek kendimi sol şeride attım. O esnada otobüsün önünden 48 DC 474 plakalı motosiklet önüme çıktı. Normal hızla gidiyordum, zaten önümde otobüs olduğu için hızımı epey düşürmüştüm. Motosiklet direkt sol şeride geçti. Motosiklet yoldan değil de kaldırımın ortasındaki boşluktan karşı şeride geçecekti. Sağ tarafımda otobüs olduğu ve kör noktama girdiği için motosikleti göremedim. Aracımın sol tarafından motosikletle çarpıştım" dedi.

'HER ŞEY ANLIK GELİŞTİ'

Çarpmanın etkisiyle motosikletin, kullandığı aracın altına girdiğini anlatan Göktaş, "Otobüs hafiften havalanınca sol taraftaki kaldırıma çarparak lastik patladı ve lastik patlayınca aracımın frenleri tutmadı. Araçtan hemen indim. Ön tarafa baktığımda ismini sonradan öğrendiğim Meryem Küçükünal'ın otobüsün altında kaldığını gördüm. Başından kan geliyordu. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Her şey anlık gelişti. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Olayın anlık gelişmesine rağmen tüm şoförlük tecrübelerimi kullanarak kazayı engellemeye çalıştım" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#Kaza#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch