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Meryem’in katili yakalandı

#Kadın Cinayeti#Esenyurt#Kıskançlık
Meryem’in katili yakalandı

İnternetten tanıştığı 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz’ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez polis tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Dönmez, ilk ifadesinde cinayeti ‘kıskançlık’ nedeniyle işlediğini söyledi.

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İstanbul Esenyurt’ta eşinden iki yıl önce boşanan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz (31), geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında markete gitmek için İstiklal Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Kadir Topbaş Parkı’nda yürüdüğü sırada karşısında internetten tanıştığı Erdal Dönmez’i buldu. Erdal Dönmez, yanında taşıdığı bıçakla Meryem Yılmaz’a saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Erdal Dönmez, kaçarken, ağır yaralanan Meryem Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

BAHANE YİNE AYNI

Meryem Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meryem Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polis, Erdal Dönmez’i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, izine ulaşılan Erdal Dönmez gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Dönmez’in alınan ilk ifadesinde cinayeti ‘kıskançlık’ nedeniyle işlediğini söylediği öne sürüldü.

‘ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ’

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Meryem Yılmaz’ın ağabeyi Erdal Yılmaz, kardeşinin cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan alırken, yaptığı açıklamada, “Daha önce de ölüm tehditleri alıyordu, karakolda ifadesi de var. Evden markete çıkarken 15 yerinden bıçaklayıp katlediyor. Zanlının daha önceden de 60 suç kaydı varmış. Benim kardeşim yandı başkaları yanmasın. Sürekli adım adım takip ediyormuş” diye konuşmuştu.

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#Kadın Cinayeti#Esenyurt#Kıskançlık

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