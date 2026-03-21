Meryem'in katili polis tarafından vurularak yakalandı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri Gemlik yönüne giden 16 KCJ 99 plakalı hafif ticari araçta bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hafif ticari aracı durduran ekiplere, sürücü Meryem Altaş, ‘silah var’ diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada arka kapıdan çıkan Berat İ., tabancayla Meryem Altaş’a ateş ederek göğsünden vurdu. Şüpheli, tabancasını polis ekiplerine doğrultunca bel ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

Ekipler, olay yerine ambulans talep etti. Meryem Altaş, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne, Berat İ. ise bilinci açık şekilde Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altaş, saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Berat İ.’nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Berat İ.’nin silahının ruhsatsız olduğu belirlenirken, polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.