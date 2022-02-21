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Meryem'in çığlıklarını duyup koştular! Asansör boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı

#Bingöl#Genç#Meryem Turan
Meryemin çığlıklarını duyup koştular Asansör boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Meryem Turan (20) ağır yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Meryem Turan, apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Apartmanda oturanlar, Turan’ın çığlıklarını duyup dairelerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Turan, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada Turan’ın bulunduğu katta asansör sensörünün bozuk olduğu belirtildi. 

 

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#Bingöl#Genç#Meryem Turan

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