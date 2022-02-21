Meryem'in çığlıklarını duyup koştular! Asansör boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Meryem Turan, apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Apartmanda oturanlar, Turan’ın çığlıklarını duyup dairelerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Turan, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada Turan’ın bulunduğu katta asansör sensörünün bozuk olduğu belirtildi.