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Meryem'i parkta öldürmüÅŸtü, yolcu otobüsünde böyle yakalandÄ±

#Ä°stanbul#Esenyurt#Meryem YÄ±lmaz
Meryemi parkta Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼, yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bÃ¶yle yakalandÄ±

Ä°stanbul Esenyurt'ta 6 ay önce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Meryem YÄ±lmaz'Ä± (31) kÄ±skançlÄ±k nedeniyle parkta bÄ±çaklayarak öldüren Erdal D. (38) polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Åžüphelinin Gaziantepe'e gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken ÅŸehirlerarasÄ± otobüse yapÄ±lan operasyon sonucu yakalanma anlarÄ± polis kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Battalgazi Mahallesi'nde 24 AralÄ±k 2021 tarihinde saat 17.50 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda bir parktan gelen kadÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine giden polis ekipleri bÄ±Ã§aklanmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. KarÄ±n ve sÄ±rt bÃ¶lgesinden birÃ§ok kez bÄ±Ã§aklanan kadÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–len kadÄ±nÄ±n 3 Ã§ocuk annesi Meryem YÄ±lmaz olduÄŸu belirlendi.

Meryemi parkta Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼, yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bÃ¶yle yakalandÄ±

6 AY Ã–NCE AYRILMIÅžLAR

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada Meryem YÄ±lmaz'Ä±n, otobÃ¼slerde muavinlik yapan Erdal D. ile gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸu ancak 6 ay Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±klarÄ± belirlendi. Ancak ayrÄ±lÄ±ÄŸa raÄŸmen Meryem YÄ±lmaz'Ä± rahatsÄ±z etmeye devam eden Erdal D.'nin olay gÃ¼nÃ¼ kadÄ±nla parkta buluÅŸtuÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Burada ikili arasÄ±nda yaÅŸanan kavga sÄ±rasÄ±nda kÄ±skanÃ§lÄ±k krizine giren Erdal D.'nin Meryem YÄ±lmaz'Ä± bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi.

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Meryemi parkta Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼, yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bÃ¶yle yakalandÄ±

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ÅžEHÄ°RLERARASI YOLCU OTOBÃœSÃœNE OPERAYON DÃœZENLENDÄ°

Polis ekipleri ÅŸÃ¼phelinin olayÄ±n hemen ardÄ±ndan ÅŸehirlerarasÄ± otobÃ¼se binerek Gaziantep'e doÄŸru hareket ettiÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±. Bu geliÅŸme Ã¼zerine harekete geÃ§en bir ekip ÅŸÃ¼phelinin iÃ§inde bulunduÄŸu yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ankara yakÄ±nlarÄ±nda durdurdu. AraÃ§ta bulunan ÅŸÃ¼pheli Erdal D. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. OtobÃ¼se yapÄ±lan operasyon ise polis kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi.

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Meryemi parkta Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼, yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bÃ¶yle yakalandÄ±

TUTUKLANDI

Ä°stanbul'a getirilerek AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sorgulanan ÅŸÃ¼pheli Erdal D.'nin piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼pheli iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Meryemi parkta Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼, yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bÃ¶yle yakalandÄ±

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Esenyurtta vahÅŸet Parkta yÃ¼rÃ¼rken 15 yerinden bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼Esenyurt'ta vahÅŸet! Parkta yürürken 15 yerinden bÄ±çaklanarak öldürüldüHaberi Görüntüle

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