Meryem’i bu kâbustan uyandırın

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HATAY İskenderun’daki işyerinde hediyelik eşya satışı yapan Meryem G. (34), bir yıl önce şiddet gördüğü 8 yıllık eşi S.G. hakkında suç duyurusunda bulunup boşanma davası açtı. 2 çocuk annesi Meryem G., eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir süre önce çalışmak için Almanya’ya giden S.G.’nin tehdit mesajları gönderip psikolojik baskı yaptığı ileri sürüldü.

Eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı görüntüyü sosyal medyada paylaşarak destek isteyen Meryem G., “Ölmeden sesimi duyurmak istiyorum. Eşim Almanya’da yaşıyor ama sürekli beni telefonla ya da arkadaşları aracılığıyla arayarak tehdit ediyor. ‘Geldiğimde seni öldüreceğim. Gelmezsem başkaları var, onlar yapacak’ diyor. Bu tehditler artık dayanılmaz hale geldi. Susmak istemiyorum” dedi.

5 ve 6 yaşlarında iki çocuğuyla birlikte yaşadığını ve esnaf olarak ekmek parasını kazandığını anlatan Meryem G., “İşyerime de zarar veriyor. Sahte hesaplardan ‘Bu kadından alışveriş yapmayın’ diye paylaşımlar yapıyor. Ekmeğimle oynuyor. Ailesine de defalarca söyledim. ‘Oğlunuzu durdurun’ dedim ama hiçbir müdahale olmadı. ‘Laf dinlemiyor’ deyip geçiştirdiler. Geçmişte eşinden birçok kez fiziksel şiddet gördüm, hamileyken bile beni arabadan fırlattı. Defalarca bıçakla tehdit etti. Şiddetin her türlüsünü yaşadım. Korktum, bastırıldım ama artık susmayacağım. Çocuklarım psikolojik destek alıyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu o adam. Eşimden boşandıktan sonra çocuklarımla normal bir hayat sürmek istiyorum. Doyasıya çocuklarımla yaşamak, büyütmek, okutmak onlara iyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Ölmek istemiyorum” dedi.