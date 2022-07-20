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Meryem ve orkestrası barış için sahnede

#Meryem Afifi#Emine Erdoğan#Filistin Gençlik Orkestrası
Meryem ve orkestrası barış için sahnede

Kudüs’te gözaltına alınırken gülümsediği görüntülerle direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Meryem Afifi ile üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası Emine Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’de sanatseverlerle buluştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Ankara’da sahneye çıkan Filistin Gençlik Orkestrası’nın ‘Barış Konseri’ni izledi.

Meryem ve orkestrası barış için sahnede

Emine Erdoğan konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte izledi.

Ankara’da tarihi CSO binasındaki konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte izleyen Erdoğan, konser sonrasında sahneye çıkıp orkestra üyelerini alkışladı ve çiçek verdi.

Meryem ve orkestrası barış için sahnede

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahneye çıkan Filistin Gençlik Orkestrası 1948’de yaşanan sürgün sonucu dünyanın dört bir yanına dağılan Filistinli müzisyenlerin bir araya gelebilmesi için kuruldu.

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Geçtiğimiz yıl davet ettiği Filistinli sanatçı Meryem Afifi de Emine Erdoğan’a Mescid-I Aksa’nın kabartma tablosunu hediye etti. Filistinli sanatçı Meryem Afifi, Kudüs’te İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa’yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınmış ve sosyal medyada direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Meryem ve orkestrası barış için sahnede

Emine Erdoğan da Filistinli sanatçı Afifi ile telefonda görüşerek kendisini ve üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası’nı Türkiye’ye davet etmişti. İki ülkenin halk ezgilerinin icra edildiği konser için Yusuf Yalçın’ın bestelediği “Anadolu Rapsodisi” ve Filistinli Bishara Kell’in bu konser için bestelediği “Altoların Dansı” eserleri ilk kez sanatseverlere sunuldu. Konserde, 21 Türk ve 59 Filistinli müzisyen sahne aldı. Kemani Sebuh Efendi’nin “Kürdilihicazkar Longa” ve Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü de icra edildi.

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Meryem ve orkestrası barış için sahnede

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#Meryem Afifi#Emine Erdoğan#Filistin Gençlik Orkestrası

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