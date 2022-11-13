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Meryem Sevim'i eski erkek arkadaşı Diyarbakır'da canice öldürdü

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#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis
Meryem Sevimi eski erkek arkadaşı Diyarbakırda canice öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 17:21

Diyarbakır'da M.S. (24), eski kız arkadaşı Meryem Sevim'i (21) kafede tabancayla 9 kurşunla vurarak öldürdü.

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Kayapınar ilçesinde dün gece M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim’in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim’e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevim’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis

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