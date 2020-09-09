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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sosyal medyada destek yağdı: Türkiye Meryem'i İran'a vermedi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Son dakika: Sosyal medyada destek yağdı: Türkiye Meryem'i İran'a vermedi
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İran’da zorunlu başörtüsüne karşı eylem yaptığı için hapis cezasına çarptırılınca Türkiye’ye kaçan Meryem Şeriatmedari, Denizli’de polis kontrolünde gözaltına alındı. Geri gönderme merkezinde tutulan Meryem’in yardım çağrısına sosyal medyadan destek yağdı. Gönüllü avukatların devreye girmesiyle Meryem serbest bırakıldı.

İran’da bir grup kadın zorunlu başörtüsünü protesto etmek için eylemler yaptı. İlk eylemin Tahran’daki İnkilap Caddesi’nde olduğu için protestocu kadınlar ‘İnkilap Caddesi Kızları’ diye anıldı. Meryem Şeriatmedari 2018 yılındaki eylemlerin birinde bir duvara çıktı ve başörtüsünü açtı. Gözaltına alınan Meryem tutuksuz yargılandığı duruşmaların sonunda hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı öğrenince de İran’dan Türkiye’ye kaçtı.

Son dakika: Sosyal medyada destek yağdı: Türkiye Meryemi İrana vermedi
Meryem Şeriatmedari'nin başörtüsünü çıkarttığı o anlar, İran'daki kadınların mücadelesinin sembol fotoğraflarından biri oldu.

RUTİN KONTROLE TAKILDI

Denizli’de kontrol yapan polisler Meryem’i kaçak olarak Türkiye’ye girmesi ve oturma izninin bulunmaması nedeniyle gözaltına aldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Meryem, ülkesine sınır dışı edilmek üzere Aydın’daki Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

CANLI YAYINDA DUYURDU

Gözaltına alınmasını Instagram’daki sayfasından canlı yayımlayan Meryem, ülkesine gönderilmemesi için Türk kamuoyundan ve arkadaşlarından yardım istedi. İran’a sınır dışı edilmesi durumunda idam cezasını alacağını belirten Meryem için sosyal medyadan çok sayıda destek geldi. Gönüllü avukatlar ve insan hakları savunucularının da devreye girmesiyle Meryem bir gün sonra serbest bırakıldı.

DÖNERSE İDAM EDİLEBİLİR

İnsan hakları ve mülteci hakları konusunda birçok davaya gönüllü bakan Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Salih Efe, “Meryem, hayatını kurtarmak için ülkemize zorunlu sığınan birisi. Daha önce İran’da hapis cezası almıştır. Geri gönderilmesi durumda uzun süreli hapis veya rejime karşı, yabancı devletle işbirliği gibi yeni suçlarla da yargılanıp, idam cezası alabilirdi. İran, dünyada en çok idam yapan ülkelerin başındadır. Türkiye’nin Meryem gibi mültecileri geri göndermemesi lazım, ülkemiz açısından da olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ağır insan hakları ihlali olur. Bu konularda ülke olarak çok hassas davranmak gerekir” dedi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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