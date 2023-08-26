×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Merve’yi böyle katletmiş

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Söylemez#Merve Acar#Denizli
Merve’yi böyle katletmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 07:00

Yusuf Söylemez’in, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni Hasan Söylemez’in kaçıp sığındığı markette, kasiyer olarak çalışan Merve Acar’ın öldürülme olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Denizli Pamukkale’de 20 Ağustos’ta, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez (25) ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez (26), parkta buluştu. Tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, bir markete sığındı. Yusuf Söylemez, pompalı tüfekle markete girerek, önce kasiyer Merve Acar'a, ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Merve Acar, hayatını kaybetti.

Merve’yi böyle katletmiş

O ANLAR KAMERADA

Katil zanlısı Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hasan Söylemez'in markete girmesi, ardından Yusuf Söylemez'in elindeki pompalı tüfekle markete girip, önce Merve Acar'ı ardından Hasan Söylemez'i vurduğu görüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Söylemez#Merve Acar#Denizli

BAKMADAN GEÇME!