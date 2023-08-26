Merve’yi böyle katletmiş

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Denizli Pamukkale’de 20 Ağustos’ta, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez (25) ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez (26), parkta buluştu. Tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, bir markete sığındı. Yusuf Söylemez, pompalı tüfekle markete girerek, önce kasiyer Merve Acar'a, ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Merve Acar, hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Katil zanlısı Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hasan Söylemez'in markete girmesi, ardından Yusuf Söylemez'in elindeki pompalı tüfekle markete girip, önce Merve Acar'ı ardından Hasan Söylemez'i vurduğu görüldü.