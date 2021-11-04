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Merve’ye Everest oyunu

#Everest#Merve Bakdur#Helikopter
Merve’ye Everest oyunu

Avukat Merve Bakdur, Everest’e tırmanırken yükseklik nedeniyle fenalaşınca gözünü bir hastanede açtı. Uyandığında kendisini Katmandu’ya getiren ambulans helikopter ile hastaneye 7 bin 500 dolar borçlu olduğunu öğrendi. Helikopter parasını ödeyemeyince şirket tarafından rehin alındı. Sağlık sorunlarından para kazanan tur rehberleri ile helikopter şirketinin anlaşmalı olduğu bir oyuna gelmişti...

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Avukat ve doktora öğrencisi Merve Bakdur yıllardır hayalini kurduğu Everest Dağı’nda trekking yapma planını hayata geçirmek üzere bir tur şirketiyle anlaştı. Bakdur tur ücretlerini ödeyerek Nepal’in başkenti Katmandu’ya doğru yola çıktı. Birlikte yürüyeceği uluslararası grupla birlikte ilk gece Katmandu’da konaklayan Bakdur, Everest’in eteklerinden yürüyüşe başladı. Dağcı olmayan yürüyüşçülerin çıkabileceği son nokta olan ‘Base Camp’ bölgesine ulaştıklarında Bakdur yükseklik farkından etkilenerek fenalaştı. Grup rehberi hızlı bir şekilde helikopterli ambulansı aradı. Bakdur gözlerini Katmandu merkezdeki bir hastanede açtı. Bakdur için kâbus bu noktada başladı. Kısa sürede iyileşen Bakdur, 1500 dolar hastaneye ve 6 bin dolar helikopter ambulansa borçlu olduğunu öğrendi. Türkiye’de bu gezi için sigorta yaptırdığı şirketi arayarak durumu anlatan Bakdur, “Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor” yanıtını aldı.

Merve’ye Everest oyunu

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‘HASTANEDEN ÇIKARTMAYIZ’

Bakdur kâbus günlerini şöyle anlattı: “Hastanedeki odamın kapısında sigorta şirketi yetkilileri bekliyordu. ‘Senin hayatını kurtardık paramızı ödemek zorundasın’ diyorlardı. Sigorta şirketinden olumsuz yanıt aldıktan sonra böyle bir param olmadığını söylediğimde kabalaşmaya başladılar. ‘Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin’ gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim. Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu’da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra ‘Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim’ diyerek telefonumu geri aldım. ‘Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler’ dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım.”

Bakdur’un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu’ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.

FAHRİ KONSOLOS VE THY DEVREYE GİRDİ

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Yetkililer Katmandu’da Türk hükümetini temsil eden fahri konsolosları devreye soktu. Bakdur’un yanına gelen ve helikopter yetkililerini ikna etmeye çalışan konsoloslar genç kadını kurtarmanın yolunu bulmaya çalıştı. Fahri konsolosun gelmesiyle helikopter yetkilileri Bakdur’un borcunu 3 bin dolara indirdi. Ancak kâbus bitmemişti:

“Fahri konsolos bu borcun benim ülkeden çıkmam için bir engel taşımadığını, Türkiye’ye dönünce sigorta şirketinden parayı alarak ödeyeceğimi söylememi önerdi. Bu arada ailem Türk Hava Yolları Asya temsilcisi ile iletişime geçti. Onlar da benim sağ salim Türkiye’ye dönmem için devreye girdiler. Fahri konsolos yanımdan ayrıldığı anda helikopter şirketi yetkilileri yeniden otel odasının kapısına dayandı ve ‘Ödemeden gidemezsin seni buradan çıkartmayacağız’ diye tehditler savurdu. Türk Hava Yolları dönüş biletimi hızlıca erkene aldı. Sabah fahri konsolos yetkilileri beni alarak havalimanına götürdü. Havalimanında Türk Havayolları yetkilisi beni karşıladı ve uçağa bindiğimden emin olana dek bana eşlik etti.”

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Bakdur yaşadığı korku dolu günlerin ardından 1 Kasım’da Türkiye’ye ulaştı.

Merve’ye Everest oyunu

REHBERLER VE AMBULANSLAR ANLAŞMALI

Avukat Merve Bakur bu olayı yaşayan ilk yürüyüşçü değil. 2018 yılında Newyork Times’ta yayınlanan haberde daha önce de Everest’e çıkmak isteyen kişilerin başına bu tip olayların geldiği yazıyor. “Everest’in yamaçlarındaki helikopter kurtarma şirketi yürüyüşçü avlıyor” başlığıyla yayınlanan haber şöyle: “Yürüyüşe eşlik eden yerel tur rehberleri normal bir turda günlük 20 dolar kazanıyor. Ancak eğer turdan birileri sağlık sorunu yaşarsa hızlıca helikopter ambulans çağırıyor. Hastane ve ambulanstan komisyon alarak 500 dolara kadar kazanç elde ediyor.” Haberde tur görevlilerinin ‘ambulans çağırabilmek için’ yürüyüşçülerin yemeğine müshil attığı iddiası da var. 

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HIZLA YÜKSEK NOKTALARA ÇIKARTILDIK

Araştırma yaptığında başına gelenlerin aslında hastane ve ambulans helikopterin sigorta şirketlerinden gelir elde etme yöntemi olarak yapıldığını öğrenen Merve Bakur, “Normalden çok hızlı olarak yüksek noktalara çıkartıldık. Bu hızlı irtifa değişiminden dolayı sağlık sorunu yaşama ihtimalimiz yüksekti. Everest’e gitmek isteyen yürüyüşçüler gitmeden çok iyi araştırma yapsın” diye konuştu.

Merve’ye Everest oyunu

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#Everest#Merve Bakdur#Helikopter

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