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Antalya'da, geÃ§en yÄ±l 19 Ekim gÃ¼nÃ¼ arkadaÅŸÄ±yla buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek evden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kendisinden uzun sÃ¼re haber alÄ±namayan 1 Ã§ocuk annesi Mervenur Polat'Ä±n, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ MuratpaÅŸa ilÃ§esindeki bir evin Ã§atÄ±sÄ±nda folyoya sarÄ±lÄ± cesedi bulundu. Polat'Ä±n cesedi, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in Antalya Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde yakÄ±nlarÄ± ile Adli TÄ±p Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kÄ±z kardeÅŸinin cenazesini teÅŸhis etti.

Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., Ä°.H., Åž.A.K., G.H. ve S.G. adlÄ± ÅŸÃ¼phelileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Mervenur Polat'Ä±n cenazesi, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan topraÄŸa verilmek Ã¼zere Kayseri'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°PLE BOÄžARAK Ã–LDÃœRMÃœÅž

ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki sorgusunda C.A., Mervenur Polatâ€™Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti. C.A., olay gÃ¼nÃ¼ MuratpaÅŸa ilÃ§esi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuÅŸturucu aldÄ±ÄŸÄ± Mervenur Polat ile aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. C.A. tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda eline geÃ§irdiÄŸi iple genÃ§ kÄ±zÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

CESEDÄ° KURYEYLE GÃ–NDERMÄ°Åž

OlayÄ±n ardÄ±ndan C.A.'nÄ±n, dÄ±ÅŸardan ceset olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmayacak ÅŸekilde Mervenur Polat'Ä±n cesedini halÄ± gibi folyoyla sardÄ±ÄŸÄ±, koli bandÄ±yla baÄŸlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'Ä±n cesedini bacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±na alÄ±p halÄ± gibi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, motosikletle bu ÅŸekilde C.A.'nÄ±n GÃ¼llÃ¼k Caddesi'nde babasÄ±nÄ±n oturduÄŸu binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±ndaki asansÃ¶r dairesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼p bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.

40 KÄ°LOYA KADAR DÃœÅžMÃœÅž

UyuÅŸturucu madde kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 40 kiloya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen Mervenur Polat'Ä±n cesedinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ saptandÄ±. Cesedin, yaklaÅŸÄ±k 4.5 aylÄ±k olduÄŸu kaydedildi.

Sorgusu devam eden 6 ÅŸÃ¼phelinin, yarÄ±n adliyeye sevk edileceÄŸi kaydedildi.

'4.5 AYDIR CESETLE YAÅžAMIÅžIZ'

Mervenur Polat'Ä±n cesedinin bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± apartmanÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda oturan ve olay nedeniyle bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Server Ã‡ekiÃ§ Balaban, "ÅžÃ¼phelilerinden C.A'nÄ±n babasÄ± H.A., eÅŸimin arkadaÅŸÄ±. Evde anne, baba ve kÄ±zlarÄ± yaÅŸÄ±yor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya Ã§Ä±kÄ±nca eÅŸime anlatmÄ±ÅŸ. 4.5 aydÄ±r cesetle yaÅŸamÄ±ÅŸÄ±z. Åžok geÃ§irdim. Evde bir karÄ±nca bile gÃ¶rsem Ã¶lmesin diye parmaÄŸÄ±mla alÄ±r uygun bir yere koyarÄ±m. Ãœstelik 20 yaÅŸÄ±nda 1 Ã§ocuk annesi, genÃ§ bir kÄ±z. EÅŸim Ã§atÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p, yeÅŸillik ekecekti. Ben 'boÅŸ ver' dedim. Onunla karÅŸÄ±laÅŸsak ne yapardÄ±k. Bu olayÄ± nasÄ±l atlatÄ±rdÄ±k, bilmiyorum" diye konuÅŸtu.

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