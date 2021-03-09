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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Mervenur Polat son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşı döken annesi kızının mezar taşını öptü

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Mervenur Polat son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşı döken annesi kızının mezar taşını öptü

Yaklaşık 4.5 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat (20) cinayeti Türkiye'nin kanını dondurdu. Mervenur Polat’ın cansız bedeni önceki gün bir binanın çatısında folyoya sarılı halde bulundu. Arkadaşı C.A.’nın, birlikte uyuşturucu aldığı Polat´ın öldüğünü görünce, cesedini folyoya sarıp motosikletli kurye arkadaşı aracılığıyla kendi babasının oturduğu binanın asansör dairesine bıraktırdığı belirlendi. Mervenur Polat, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Güler Polat, kızının mezar taşını öperek gözyaşı döktü.

Geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın önceki gün Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Mervenur Polat ile arkadaşı C.A.'nın Muratpaşa ilçesi, Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde aldığı, sabah uyandığında Mervenur Polat'ın öldüğünü fark eden C.A.'nın cesedi folyo ile sarıp paket haline getirdikten sonra motosikletli kurye S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. S.G.'nin, folyoya sarılı cesedi Güllük Caddesi'nde C.A.'nın babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine bıraktığı ortaya çıktı. Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü belirlendi. Olayla ilgili C.A.'nın yanı sıra F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. gözaltına alındı.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Mervenur Polat'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kayseri’ye getirildi. Kayseri'de Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına baba Atilla, anne Güler Polat ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken anne Güler Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi. Mervenur Polat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Güler Polat, kızının mezar taşını öperek gözyaşı döktü.

Mervenur Polat son yolculuğuna uğurlandı Gözyaşı döken annesi kızının mezar taşını öptü

Bu ne vahşet Mervenur Polat cinayetinde yeni ayrıntılar...
Bu ne vahşet! Mervenur Polat cinayetinde yeni ayrıntılar...

 

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