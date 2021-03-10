Mervenur Polat cinayeti sonrası katil zanlısından şok sözler

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cesedinin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

Hastanedeki kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden C.A'nın polise verdiği ifadesinde genç kadını iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenilmişti.