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AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Mervenur Polat cinayeti sonrası katil zanlısından şok sözler

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Mervenur Polat cinayeti sonrası katil zanlısından şok sözler

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat hayatını kaybetmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden birisi adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna "sonra gel anlatırım" cevabını verdi.

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cesedinin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

Mervenur Polatın ölümünde sır perdesi aralandı Katil itiraf etti... 4.5 aydır cesetle yaşamışız
Mervenur Polat'ın ölümünde sır perdesi aralandı! Katil itiraf etti... '4.5 aydır cesetle yaşamışız'

Hastanedeki kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu ne vahşet Mervenur Polat cinayetinde yeni ayrıntılar...
Bu ne vahşet! Mervenur Polat cinayetinde yeni ayrıntılar...

Şüphelilerden C.A'nın polise verdiği ifadesinde genç kadını iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

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