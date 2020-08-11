Merve Yeşiltaş olayı nedir? Merve Yeşilaş'ın katiline tepki yağıyor

ORDU'NUN Fatsa ilçesinde sevgilisinin üzerine benzin dökerek yaktığı Merve Yeşiltaş yaşam mücadelesini kaybetti. Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Soner Durgun’un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Soner Durgun, iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Üzerindeki kıyafetlerin ve evde bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında, Soner Durgun ve Merve Yeşiltaş, yaralandı.

DURUMU KRİTİK

2 gündür tedavi altında tutulan Merve Yeşiltaş hayatını kaybederken; ölümüne neden olan Soner Durgun’un tedavisi devam ediliyor. Soner Durgun'un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.