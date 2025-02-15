Merve Taşkın’a ‘müstehcenlik’ gözaltısı

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Taşkın, yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkabileceğini duyurdu. Taşkın’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bu ilan nedeniyle gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Paylaşımında kendisini tanıtan ve teklifine dair detaylar veren fenomen isim, şu ifadeleri kullandı: “14 Şubat’ta yalnız olanlara ‘akşam yemeği’ için kız arkadaş olabilirim. Ücret 400.000. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim, bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır, dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır.”