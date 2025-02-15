×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Merve Taşkın’a ‘müstehcenlik’ gözaltısı

Güncelleme Tarihi:

#Merve Taşkın#Müstehcenlik#Gözaltı
Merve Taşkın’a ‘müstehcenlik’ gözaltısı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

SOSYAL medya fenomeni Merve Taşkın, Sevgililer Günü için yaptığı ücretli akşam yemeği teklifi sonrası “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha önce müstehcen paylaşımlar nedeniyle yargılanıp beraat eden Taşkın, bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesabından bir ilan yayınladı.

Haberin Devamı

Taşkın, yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkabileceğini duyurdu. Taşkın’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bu ilan nedeniyle gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Paylaşımında kendisini tanıtan ve teklifine dair detaylar veren fenomen isim, şu ifadeleri kullandı: “14 Şubat’ta yalnız olanlara ‘akşam yemeği’ için kız arkadaş olabilirim. Ücret 400.000. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim, bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır, dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merve Taşkın#Müstehcenlik#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!