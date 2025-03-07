Merve Özbey’in eşine 27 yıl hapis istendi

Haberin Devamı

Hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey’in eşi müteahhit Kenan Koçak’ın da bulunduğu 28’i tutuklu, 16’sı firari toplam 62 şüpheli ile 4 müşteki ve 2 mağdur bulunuyor.

KAFA DİNLEYECEKMİŞ

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Edirne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile bazı polis ve memurlarının, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurtdışına kaçırılmasında işbirliği yaptıkları belirtildi. Karakurt’un firari Turan’ın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere naklini sağladığı, Koçak’ın hem ikamette sakladığı hem de kaçması için yardım ettiği öne sürüldü. İddianamede şüpheli Kenan Koçak’ın ifadesine yer verildi. Koçak ifadesinde, 14 Ocak 2025’te akşam saatlerinde çocukluk arkadaşı olan şüpheli Ener Aktaş’ı aradığını belirterek, özetle şunları söyledi: “Ailevi sağlık sorunlarımdan ötürü bunaldığım için bana 2 günlük Yunanistan seyahati yapabileceğimizi söyleyince kabul ettim. Adının Turan olduğunu öğrendiğim yabancı bir kişi ile karşılaştım. Yola çıkmak için aşağıya indik. Aşağıdayken Deniz Müdür yanımıza geldi. İpsala’ya geldiğimizde Deniz Müdür yanımızdan ayrıldı. Yunan memuru Turan’ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi ve Turan’ı Yunanistan’a sokmadılar.”

Haberin Devamı

Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt’un arasında olduğu 9 şüpheli hakkında, ‘suçluyu kayırma’, ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.