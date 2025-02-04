Merve Özbey’in eşi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarallar çetesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık’ta operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi yakalanamamıştı. Yıldırım’ın 15 Ocak’ta yurtdışına kaçmasına yardım eden şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alınmıştı. Savcılığın sevk yazısında Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Göçmen Kaçakçılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Deniz Karakurt ve firari İshak Aydınoğlu’nun, Turan Yıldırım’ı Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ve tahsisli araçla, Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı’na götürdükleri öne sürüldü. Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt ve polis memurlarının bulunduğu 7 şüpheli, “Suçluyu Kayırma”, “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Silahlı Suç Örgütüne Yardım Etme” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.