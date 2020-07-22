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Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Merter'de D-100 trafiğini durdurdu, kediyi kurtardı... İşte o anlar...

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D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merter D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir kedi gördü.

Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın otomobilini en sol şeritte durdurdu.

Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu. Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.

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