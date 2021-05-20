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GeriGündem Mertcan Kaya kalbinden bıçaklandı, doğum gününde toprağa verildi! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Mertcan Kaya kalbinden bıçaklandı, doğum gününde toprağa verildi! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

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İstanbul Silivri’de Mertcan Kaya, tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kaya, doğum gününde toprağa verildi. Bu arada darp ve saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ TUTUKLANDI

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheliden Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların, Metehan Vehbi Kaya ve Mercan Kaya’yı onca kişinin içinde darp edip bıçakladığı anlar yansıdı.

Mertcan Kaya kalbinden bıçaklandı, doğum gününde toprağa verildi Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

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