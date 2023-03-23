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Mert Nobre’yi dolandırana 1 yıl hapis

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#Mert Nobre#Araç Kiralama#Dolandırıcı
Mert Nobre’yi dolandırana 1 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Eski futbolculardan Mert Nobre, bir internet sitesi üzerinden araç kiralamak isterken dolandırılmıştı. Konuyla ilgili Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen dava geçtiğimiz hafta karara bağlandı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski futbolcularından Mert Nobre 5 Ekim 2019’da internet sitesi üzerinden araç kiralamak istedi. İnternet sitesi üzerinden iletişime geçip Ertan Gören’in hesabına kiralama bedeli olarak 3 bin 600 TL, kaparo olarak da bin TL yatırdı. Ancak araç bir türlü teslim edilmeyince dolandırıldığını anladı ve savcılığa başvurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ertan Gören hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ancak davanın ilk duruşması görülmeden önce, Ertan Gören’in bir akrabası Mert Nobre’nin parasını iade etti. Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz yıl görülen ilk duruşmada savunma yapan Ertan Gören, banka hesabının kendisine ait olmadığını, hesabın nasıl açıldığını da bilmediğini iddia etti. Mert Nobre ise, parası iade edildiği için şikâyetini geri çektiğini söyledi.

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MAHKEME CEZAYI ERTELEDİ

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava geçtiğimiz hafta karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Ertan Gören’i nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 460 gün adli para cezasına çarptırıldı. Ceza iyi hal indirimiyle 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 2 bin 540 TL adli para cezasına düşürüldü. Bu ceza da Ertan Gören’in sabıkasız olması ve zararı gidermesi nedeniyle ertelendi.

 

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#Mert Nobre#Araç Kiralama#Dolandırıcı

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