Mert Ali'nin görüntüsü gündem olmuştu... Jandarmanın kestiği 20 bin liralık cezayı belediye başkanı cebinden ödedi

Akyazı Altındere Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Mert Ali Kurt, yıllardır hayalini kurduğu drift trike aracını kendi imkanlarıyla yaptı. Mert Ali, babası Zafer Kurt'un da desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanından kendi imkanlarıyla temin ettiği parçalarla trafiğe kapalı alanlarda kullanmak için tasarladığı aracıyla kısa mesafe ilerlemek isterken jandarmaya yakalandı.

Kurallara uygun olmadığı için araca el konuldu, çocuğa cezai işlem uygulandı. Binbir emekle yaptığı aracını kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğulan Mert'in jandarma ile diyaloglarını, o sırada bölgeden geçen 'Sabitgaz' isimli motovlog içerik üreticisi kaydetti. Video kısa sürede milyonlara ulaştı, Mert için destek mesajları yağdı.

Mert'e, jandarma ekipleri tarafından 'sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak' ve 'tescili zorunlu araçları tescil belgesi ve plakasını almak için 3 ay içinde tescil kuruluşuna başvurmamak' maddelerinden toplam da 20 bin 844 TL ceza yazıldı.

Gündem olan olayın ardından Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Mert Ali Kurt ve ailesini ziyaret etti. Konuya duyarsız kalmayan Başkan Bilal Soykan, trafik idari para cezası karar tutanağını alarak Mert'in cezasını kendi imkanıyla ödedi.

Başkan Soykan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kendi yaptığı aracı ile kısa süreliğine trafiğe çıkınca jandarma ekiplerimiz tarafından aracına el konulan ve sosyal medyada gündem olan Mert Ali Kurt kardeşimiz ve ailesini ziyaret ettik.

Gençlerimizin hayalleri ve hedefleri doğrultusunda böyle faaliyetler içerisinde bulunması, üretmesi ve çaba göstermesi çok kıymetli. Mert'in yeni çalışmalarında her zaman yanında olacağımızı ifade ettik, trafiğe kapalı alanlarda kalması yönünde de söz aldık. Gençlerimizin her zaman yanında ve hayallerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.