Mersinliler kısıtlamaya uydu

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile dün saat 21.00'de başlayan, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta içi yoğunluğun yaşandığı kent merkezindeki Kuvayı Milliye Caddesi ve balık pazarı gibi bölgeler sessizliğe büründü. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken, polis ekipleri, birçok bölgede uygulama noktası kurdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftalarda yaptığı açıklamada Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 kentteki vaka oranlarının yüzde 100 artış gösterdiğini açıklamıştı.