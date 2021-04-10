AA
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Mersin'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı!
Mersin'in yüksek kesimlerinde yer alan Gülnar ilçesinde nisan ayında yağan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
İlçede hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetre, yayla mahallelerinde ise 20 santimetre ölçüldü.
Kar yağışıyla Gülnar ilçesi ve yayla mahalleleri beyaza büründü.
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