Mersin'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Mersin'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Mersin, tarihte pek çok uygarlık için önemli bir yerleşim merkezi olma özelliği taşımaktadır. Büyükşehir belediyesi unvanı taşıyan şehirde Mersin Limanı, ülkenin en büyük limanı olarak kabul edilmektedir. Tarihi açıdan güzel yapı ve yerleri korumayı başarmış olan Mersin, astropikal iklimi ile de yaz aylarında gidilebilecek güzel tatil merkezlerinden biridir.

Mersin İlçeleri

Mersin, toplamda 13 ilçeye sahip büyük bir şehirdir. Buna göre; Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir Mersin ilçeleri olarak sıralanmaktadır. Bunlardan Tarsus nüfus bakımından en kalabalık ilçeyken, Çamlıyayla da nüfusu en az olan ilçedir.

Mersin Hangi Bölgede?

Mersin, 2 milyona yakın nüfusu ile Akdeniz Bölgesi sınırlarında kalan bir şehirdir. Buna göre Mersin’in; Adana, Niğde, Karaman ve Konya olmak üzere 4 farklı sınır komşusu bulunmaktadır. Güneyde yer alması sebebi ile Akdeniz ikliminden etkilenen şehrin yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçmektedir.

Mersin Gezilecek Yerler

Mersin gezilecek yerler listesinin başında şehrin plajları ve doğal güzellikleri gelmektedir. Buna göre; Cennet ve Cehennem Obrukları, Kızkalesi, Yerköprü Şelalesi ve Aynalıgöl Mağarası mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.

Cennet ve Cehennem Obruklarının insanlık tarihinden önce, bir mağara tavanının çökmesi sonucunda oluştuğu bilinmektedir. Bu obruklardan Cennet’e 450 basamaktan oluşan bir merdiven ile inilebilmektedir. Bu merdivenin 300. basamağında mağara ağzında bir kilise ile karşılaşılmaktadır. Cehennem Obruğuna iniş ise yalnızca dağcılık ekipmanları ile yapılabilmektedir. Bu kapsamda Cehennem Obruğunun derinliği 128 metre olarak bilinmektedir. Bu obruklara gidiş yolunda birçok mekanda Yörük kahvaltısı hizmeti verilmektedir.

Kızkalesi, Erdemli ilçesine bağlı bulunan turistik yerlerden biridir. Kale, kara sınırından 600 metre kadar uzakta, denizin tam ortasında bulunmaktadır ve kendi adı ile bilinen bir efsanenin de sahibidir. Kaleye ulaşım yüzerek yapılabildiği gibi, deniz bisikletleri ile de sağlanabilmektedir.

Yerköprü Şelalesi de Mersin’in doğal güzellikleri arasında yer almaktadır. Şelaleye ulaşım için biraz yokuş çıkmak gerekse de, buradaki kanyon görülmeye değer bir güzelliktedir. Aynalıgöl Mağarası da tıpkı Cennet ve Cehennem Obrukları gibi binlerce yıl önce oluşmuş bir yapıdır. 555 metre uzunluktaki mağara içerisindeki dikit ve sarkıtlar sebebi ile oldukça önemli bir karstik yapıdır.

Mersin’e yaz tatili planlayan için önerilebilecek çok sayıda plaj bulunmaktadır. Kızkalesi Plajı, Susanoğlu Plajı, Ayaş Plajı, Kocahasanlı plajı, Kargıpınarı Plajı, Kazanlı Plajı, Tönük Plajı ve Kapuzlu Plajı en sık ziyaret edilen yerler arasındadır.

Mersin Tarihi Yerler

Mersin, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapıları ile de dikkat çekmeyi başarmaktadır. Alahan Manastırı, Kanlıdivane Antik Kenti ve Adamkayalar tarihten hoşlananların ziyaret edebileceği yerler arasında gösterilmektedir.

Alahan Manastırı, Hristiyanlık dininin kabul edilen en eski tapınakları arasındadır. Bu kapsamda, dini açıdan etkili Aziz Paul ve Barbanas gibi adamları da misafir etmiştir. Manastı içerisinde farklı iki kilise yer almaktadır. Bunlardan biri erken Hristiyanlık döneminde diğeri ise Bizans döneminde yaptırılmıştır.

Kanlıdivane Antik Kenti’nin kökleri M.Ö. 3. Yüzyıla dayanmaktadır. Olba Krallığı’na ait olduğu düşünülen şehir, korkunç efsaneleri ile ün salmıştır. Adamkayalar ise Erdemli ilçesinde yer almaktadır. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen bu eserlerde kaya üstüne yapılan insan figürleri gözlemlenmektedir.