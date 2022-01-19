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Mersin'in Erdemli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor! Bazı okullar 2 gün tatil edildi

#Mersin#Erdemli#Kar Yağışı
Mersinin Erdemli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor Bazı okullar 2 gün tatil edildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde nerdeyse sıfır rakıma kadar kar yağdı, yüksek rakımdaki okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

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Meteoroloji'nin Mersin için yaptığı kar yağışı dün ve bugün etkili oldu. Dün 300 rakım üzerinde etkili olan kar bugün neredeyse sıfır rakıma kadar düştü. Sahile yakın noktalara düşen kar kısa süreliğine de olsa güzel bir görüntü oluşturdu. Kar yağışını gören vatandaşlar öz çekim yaptı.

Vatandaşlar, beklemedikleri bir kar yağışının nerdeyse sıfır rakıma kadar geldiğini ifade etti. Merkezde yağan kar kısa sürede erirken, 200 rakım üzerindeki birçok yerleşim yerinde yer yer 20 santimden fazla kar olduğu belirtildi.

Mersinin Erdemli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor Bazı okullar 2 gün tatil edildi

BAZI OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Kar yağışıyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise, “İlçemizde Torosların yüksek kesimlerinde yer alan, aşağıda isimleri yazılı taşımalı okullarımız yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle iki gün süre ile (19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe günleri) tatil edilmiştir. Okullar, Karayakup İlkokulu/Ortaokulu, Dağlı İlkokulu/Ortaokulu, Kösbucağı İlkokulu/Ortaokulu, Çamlı İlkokulu, Çerçili İlkokulu, Koramşalı İlkokulu, Aslanlı İlkokulu/Ortaokulu, Sarıkaya İlkokulu/Ortaokulu, Sorgun İlkokulu/ Ortaokulu, Güzeloluk İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Ali İhsan Öger İlkokulu/Ortaokulları” denildi.

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Öte yandan, Erdemli Belediyesi’nin karla mücadele ekiplerinin de yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar temizleme çalışması yaptığı aktarıldı.

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#Mersin#Erdemli#Kar Yağışı

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