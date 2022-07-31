Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Menderes, Anamur ve Antakya'da orman yangınları

#Mersin#Anamur#Orman
Menderes, Anamur ve Antakyada orman yangınları

Hava sıcaklıklarının 40 derecinin üstünde seyrettiği bölgelerden ardı ardına yangın haberleri geldi. Mersin'in Anamur, İzmir'in Menderes ve Hatay'ın Antakya ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecinin üstünde seyrettiği bölgelerden de peş peşe yangın haberleri geldi. 

Anamur'daki yangınla ilgili ilk açıklamayı Orman Genel Müdürlüğü yaptı.

Yangına; 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazözle müdahalede bulunulduğunun duyurulduğu müdürlüğün açıklamasında, "Orman yangınına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor" denildi.

HATAY’DA ORMAN YANGINI

 HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Menderes, Anamur ve Antakyada orman yangınları
Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'DE SERADA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRADI

Haberin Devamı

İZMİR'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes, Anamur ve Antakyada orman yangınları

Yangın, saat 14.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangını kontrol etmek için çalışmalar sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı kaydedildi. Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1,5 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Gözden Kaçmasın

İzmirin Menderes ilçesinde seralarda yangınİzmir'in Menderes ilçesinde seralarda yangınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Anamur#Orman

BAKMADAN GEÇME!

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı