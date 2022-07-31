Menderes, Anamur ve Antakya'da orman yangınları

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Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecinin üstünde seyrettiği bölgelerden de peş peşe yangın haberleri geldi.



Anamur'daki yangınla ilgili ilk açıklamayı Orman Genel Müdürlüğü yaptı.

Yangına; 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazözle müdahalede bulunulduğunun duyurulduğu müdürlüğün açıklamasında, "Orman yangınına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor" denildi.

HATAY’DA ORMAN YANGINI

HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

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Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Yangın, saat 14.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangını kontrol etmek için çalışmalar sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı kaydedildi. Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1,5 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.